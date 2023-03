Rekordzahl bereits erreicht Dormagener räumen ihre Stadt auf - wie man noch mitmachen kann

Die Kinder in Stürzelberg werden die Fahne hochhalten, denn ansonsten haben sich zu wenige Bürger für diese Aktion interessiert. „Leider ist es aber in der Tat so, dass sich das Interesse der Stürzelberger darüber hinausgehend sehr in Grenzen hält“, sagt Stadtsprecher Nils Heinichen. „Daher war es in diesem Jahr auch nicht erforderlich, nach einem Koordinator zu suchen. Wir hoffen natürlich sehr, dass sich zukünftig wieder engagierte Stürzelberger zusammenfinden und mitmachen.“ Nicht ganz zufrieden mit dieser Situation ist mit Karin Schwanfelder die Speerspitze der Umweltgruppierung „Rhein Clean up Dormagen Zons“: Sie hatte sich nach eigenen Angaben nach dem Ausfall der bisherigen Patin im Ort gerne zur Verfügung gestellt. Doch dazu kam es nicht. „Schade, jetzt gibt es keine Aktion und nachher ein Beisammensein mit Suppe“, bedauert sie. Schwanfelder wird allerdings mit einer Gruppe von Getreuen unterwegs sein: „Wir gehen um 14 Uhr vom Fähranleger in Zons in Richtung Stürzelberg los. Es wäre natürlich toll, wenn uns Interessierte aus Richtung Stürzelberg entgegenkämen.“