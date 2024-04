Kälteeinbruch in Dormagen Eispanzer schützt Obstbäume vor Frost

In diesem Jahr haben die Obstbauern im Stadtgebiet wohl noch einmal Glück gehabt: In den kalten Nächten der vergangenen Woche habe es zweimal zwar leichten Frost gegeben, aber die Temperaturen seien nicht so tief gefallen wie befürchtet, erklärt Max-Peter Busch, Inhaber des Latourshofs in Nievenheim. Dass seine Obstbäume aber vermutlich keinen Schaden davongetragen haben, liegt an der Vorsorge, die er zum Schutz vor dem Frost getroffen hat. Auf der Plantage gibt es eine Beregnungsanlage, die Busch nachts um zwei Uhr angestellt hat. „Die muss man einschalten, bevor es gefriert“, erklärt er. Die Regner stehen im Verbund auf der Plantage, so dass alle Bäume nass werden. Das gefrierende Wasser bildet dann einen Mantel aus Eis um die Blüten oder die jungen Früchte. „So schützt der Eispanzer die Blüten durch Erstarrungswärme“, sagt der Landwirt. „Das geht aber nur, wenn es windstill ist. Bei Windfrost kann man das nicht machen.“