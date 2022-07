CDU Dormagen : Sachstandsbericht über Friedhofstoiletten gefordert

Dormagen Alle Toilettenanlagen auf Friedhöfen in Dormagen sollen barrierefrei umgebaut werden. Wie weit diese Arbeiten fortgeschritten sind, will die CDU jetzt wissen.

Die Fraktion der CDU fordert die Stadtverwaltung auf, in der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses am 30. August, einen Sachstandbericht über die Sanierung der Toilettenanlagen auf Dormagens Friedhöfen vorzulegen. Schon vor knapp einem Jahr waren die Technischen Betriebe Dormagen beauftragt worden, alle Toilettenanlagen auf den Friedhöfen im Stadtgebiet barrierefrei umzubauen und die Planungen zur Sanierung der Toiletten auf den Friedhöfen in Gohr, Straberg und Zonser Heide in der Sitzung im Frühjahr 2022 vorzustellen. Dies sei bislang nicht geschehen, so Ratsmitglied René Schneider.