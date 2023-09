Fotowettbewerb in Dormagen Friedhöfe als magische Orte dokumentieren

Wie schön und facettenreich die Friedhöfe der Stadt sind, zeigt sich zum Beispiel bei einem Spaziergang. Neun Friedhöfe gibt es in Dormagen und den Ortschaften, dazu noch vier weitere, die nicht mehr genutzt werden: die alten jüdischen Friedhöfe an der Krefelder Straße und in der Zonser Heide, den Ehrenfriedhof an der Nettergasse und den ehemaligen Friedhof in Horrem. In den letzten Jahren seien vermehrt Bänke auf den genutzten Friedhöfen aufgestellt werden, erzählt Markus Schink. „Es ist sehr schön zu sehen, dass die Bänke als Treffpunkt von Angehörigen und Spaziergängern genutzt werden, um ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen“, sagt er. „Man ist nicht alleine, kann sich unterhalten. Dazu laden die Bänke in grüner Umgebung ein.“ Schink empfiehlt, sich selbst ein Bild von den Anlagen zu machen, Grabsteine anzuschauen und nach Fotomotiven zu suchen. „Oft ist es gar nicht zwingend ein Denkmal, sondern die Atmosphäre auf dem Friedhof, die ein Foto besonders macht.“