Diskussion über Krieg und Frieden: Frieden ist nicht selbstverständlich

Zons Kreisarchiv und Kreisheimatbund beleuchteten das Thema Krieg und Frieden.

Die Präsidentin des Bundes Beate Pricking ergänzte in ihrer Begrüßung noch, dass das Thema vor allem auf unsere Region begrenzt werden würde. Danach folgte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke mit einem Grußwort. Vor diversen Land- und Stadträten legte er seine Sicht auf Frieden dar. Wir sollten alle glücklich sein, 70 Jahre Frieden hinter uns zu haben, was für Europa nicht selbstverständlich sei. Die Jugend kenne nur den Frieden und müsse darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es sei diesen aktiv zu schützen. Er glaube, dass jeder etwas für den Frieden machen könne.

In einer Podiumsdiskussion sorgten Martina Wasserloss-Strunk, Evangelischer. Kirchenkreis Gladbach-Neuss, Heinz Josef Dick, Bürgermeister a.D. Korschenbroich, Axel Frieling, Bertha-von- Suttner- Gesamtschule, und Stephan Thönnessen, Flüchtlingshelfer, für einen politischen Blickwinkel. Lokalbezug stellten Birgit Wilms und Harald Krumbein mit Quellenzitaten her. So wurden Gedichte und Briefe aus der Zeit beider Weltkriege zitiert, die die unerträgliche Situation der „einfachen“ Bürger in den Kriegsjahren zeigten. Für die musikalische Unterstützung sorgten Waldemar Jankus und Felix Volkmann.