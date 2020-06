Friday Night in Dormagen : Magisches Konzert in der Corona-Zeit

Magisches Konzert in der Corona-Zeit

Friday Night in Dormagen

Die Starlettes begeisterten in der Christuskirche, in die die Konzertreihe wegen der Corona-Schutzregelungen ausgewichen war. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Nach drei Monaten Pause gab es nun das erste „Friday Night“-Konzert. Die beiden Bands „Starlettes“ aus Dormagen und „New Bliss“ aus den Niederlanden rockten in der Christuskirche und sorgten für einen tollen Abend.

Die beiden mitreißenden Bands „Starlettes“ aus Dormagen und „New Bliss“ aus den Niederlanden wären immer einen Konzertbesuch wert gewesen – aber dieser erste Abend nach der dreimonatigen Corona-Pause von „Friday Night“ hatte etwas Magisches: Die Stimmung in der Christuskirche war super – eine Mischung aus Dankbarkeit, Freude und vor allem Spaß an der Musik. In die Kirche war Veranstalter Pfarrer Frank Picht ausgewichen, weil dort mehr Platz zum Einhalten der Corona-Schutzregelungen war als im Gemeindesaal. „Es hat alles gut geklappt“, zog Picht ein positives Fazit. Das Juli-Konzert fällt aus, im August geht es dann mit „Friday Nights“ weiter.