„Freunde von Saint-André“ zu Gast in Frankreich

Dormagen Die Dormagener „Freunde von Saint-André“ sind von einer beeindruckenden Reise nach Lille und vielen Begegnungen mit den französischen Freunden nach Dormagen zurückgekehrt.

Weitere Stationen waren das von Patrizierhäusern bestimmte Saint-Omer mit der gotischen Kathedrale Notre-Dame (mit außergewöhnlichem Mobiliar und einem Gemälde von Rubens, das die Kreuzabnahme zeigt), die 140 Kilometer lange Opalküste Nordfrankreichs mit ihren ellenlangen, breiten Sandstränden und die kleine Stadt Bergues mit ihrem Glockenturm, der zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Heute verdankt die Stadt einen Teil ihrer Bekanntheit dem Film „Willkommen bei den Sch'tis", der 2007 größtenteils in Bergues gedreht wurde. Auf dem Rückweg machten die Freunde von Saint-André noch Halt beim Schiffshebewerk „Canal du Centre“ in Strepy-Thieu in Belgien.

Zwischen diesen beiden Partnerschafts-Vereinen besteht ein reger Austausch: Anfang Januar war eine Abordnung aus Dormagen um den stellvertretenden Bürgermeister Michael Dries in der französischen Partnerstadt Saint-André beim Neujahrsempfang gewesen. Dort hatte er der neuen Bürgermeisterin zum Wahlsieg gratuliert. Nachdem im Vorjahr der Besuch der eisigen Witterung zum Opfer gefallen war, hatten Mitte Januar die Beauftragte des Rates für die Städtepartnerschaft, Thèrése Viemon, und Anne Six vom Jugendhaus der Stadt Saint-André am Dormagener Neujahrsempfang in Stürzelberg teilgenommen. Erneut hatte eine Gruppe aus Frankreich beim Dormagener Karnevalszug mitgemacht. „Wir haben den ,närrischen Bazillus’ erfolgreich nach Frankreich exportiert, und auch das verbindet“, hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld erklärt.