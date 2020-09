Freizeitpark in Dormagen : Rummelplatz-Genuss in Corona-Zeit

Dormagen „KaSchiKo“-Freizeitpark heißt das Großprojekt, das derzeit Jung und Alt auf den Dormagener Schützenplatz zieht. Die Mühen der Veranstalter haben sich gelohnt – die ersten Besucher am Wochenende zeigen sich begeistert.

62 Meter hoch ragen die beiden Arme in die Luft wie eine riesige Windmühle. Acht Sekunden dauert ein Umlauf, wenn sich der Gladiator in voller Geschwindigkeit bewegt – das sind auf dem 188 Meter langen Außenradius, auf dem die Passagiere in ihre Sitze gepresst werden, rund 90 Kilometer pro Stunde. Für das wehende Haar fühlt es sich an wie Cabriofahren, nur ohne Windschutz und eben kopfüber. Entsprechend der außergewöhnlichen Herausforderung sind die Reaktionen nachher. „Das ist der reine Wahnsinn“, johlte am Sonntag etwa eine junge Frau, als die Extremfahrt zu Ende war.

Die Organisatoren lobten ebenfalls die gute Zusammenarbeit, vor allem mit Bürgermeister Erik Lierenfeld und Thomas Rütten vom Ordnungsamt. „Neben dem Hygienekonzept – Desinfektionsmittel an so gut wie allen Stationen, einem Einbahnstraßensystem sowie Abstandsregelungen – haben wir auch ein Sicherheitskonzept erarbeiten müssen. Und jetzt sehen wir: Es ist genau das geworden, was wir wollten. Wir wollten Familien etwas bieten“, sagte Kallenberg. Und Schippmann ergänzte: „Dies ist die vorerst letzte Station der Schaustellertour, es haben aber bereits Vereine aus den umliegenden Städten Interesse signalisiert. Und möglicherweise können wir diesen Freizeitpark auch über den 13. September hinaus verlängern. Die Option haben wir.“ Ob sich die Besucher nicht nur aus Dormagen, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Kölner Raum, sondern auch von weiter her darauf freuen können, wird sich im Lauf der kommenden Woche entscheiden, die noch einige Höhepunkte bereit hält: Am heutigen Montag und Mittwoch sind die Familientage mit ermäßigten Preisen an den Fahrgeschäften sowie jeweils einstündigen Konzerten der Rabaue ab 18 Uhr. Am Freitag erwartet die Besucher bei Einbruch der Dunkelheit ein etwa sechsminütiges Feuerwerk.