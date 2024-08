Soziales Projekt der Freiwilligenagentur Gefüllte Schulranzen für Kinder aus Dormagen

Das Projekt soll vor allem einkommensschwachere oder Familien mit vielen Kindern unterstützen. Jedes Jahr können sich Kinder vor ihrer Einschulung einen Ranzen aussuchen – wie jetzt auch Melina oder Elhan, die beide in die erste Klasse kommen und mit ihren Müttern zur Ranzenausgabe am Mittwoch gekommen sind. Die Auswahl fiel schwer, denn 40 Ranzen warten darauf, eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer zu finden. Beide Mädchen haben jedoch schnell einen passenden Ranzen gefunden. „Mir gefällt der mit den Einhörnern gut“, sagt Melina. Und auch bei Elhan soll es ein Ranzen mit einem Einhorn sein. Barbara Funda hilft den Mädchen bei der Anprobe, damit der Tornister auch zur Größe der Kinder passt – alles sitzt, also kann der Ranzen mitgenommen werden. „Wir lassen immer die Kinder auswählen, was ihnen am besten gefällt“, erklärt Funda. „Der Ranzen soll ja den Kindern gefallen.“