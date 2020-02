Freiwilligen-Arbeit für Dormagener Verwaltung : Stadt bietet 15 Bufdi-Stellen an

OGS-Betreuung und Stadtbibliothek: Mit Kindern lesen und spielen gehört zu den vielfältigen Aufgaben eines Bufdis. Foto: dpa/Arno Burgi

Dormagen Es gibt Plätze für Arbeiten in der OGS, im Kultur- und Sportbereich und bei der Feuerwehr.

Die Stadt Dormagen bietet Stellen für Jugendliche und junge Erwachsene an, die von August 2020 bis Juli 2021 ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Verwaltung in Dormagen leisten möchten. „Zurzeit sind noch 15 dieser Bufdi-Stellen frei“, wie Stadt-Pressesprecher Max Laufer mitteilt. Die regelmäßige Arbeitszeit der Bufdis beträgt 39 Stunden pro Woche. Alle Dienstleistenden erhalten ein monatliches Taschengeld in Höhe von 350 Euro. Möglichkeiten, den Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Dormagen zu absolvieren, gibt es in drei Fachbereichen.



Kinder, Jugend, Familien, Schule und Soziales Wer Freude am Umgang mit Menschen hat, für den ist die Bufdi-Zeit eine gute Möglichkeit, soziale Interessen und Kenntnisse weiterzuentwickeln. Im offenen Ganztag an einer der Grundschulen können Interessierte neue Erfahrungen sammeln und die berufliche Orientierung vorantreiben. Zu den Aufgaben zählen die Mitarbeit bei der Betreuung der Kinder in der Gruppe und bei organisatorischen Aufgaben. Außerdem besteht die Möglichkeit, eigenständig Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf zu begleiten. In diesem Fachbereich gibt es zwölf freie Stellen. Ansprechpartnerin Cosima Nauroth ist unter 02133 257-589 und cosima.nauroth@stadt-dormagen.de zu erreichen.

Bildung, Kultur und Sport Zu diesem Fachbereich gehören Stadtbibliothek, Kulturbüro, Volkshochschule, Musikschule und Sportservice. Zu den Aufgaben eines Bufdis gehört die Unterstützung bei Vorbereitung (Werbung, Marketing), Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen, auch am Abend und am Wochenende. Im Bereich des Sportservices wird die Aufgabe vor allem in einer Unterstützung bei der Bestandsanalyse von Sportgeräten bestehen. Der Besitz eines Führerscheins der Klasse B ist von Vorteil. Ansprechpartnerin für eine freie Stelle ist Claudia Schmidt unter 02133 257-211 oder claudia.schmidt@stadt-dormagen.de.