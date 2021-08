Auftakt auf Freilichtbühne in Dormagen : Zonser Kinonächte sind furios gestartet

Zons 200 Besucher sorgten zum Auftakt mit „Rocketman“ für gute Stimmung auf der Freilichtbühne. Bis Sonntag läuft das viertägige Kino-Festival.

Was für eine ausgelassene Stimmung am Donnerstagabend auf der Zonser Freileichtbühne! Während die Märchenspielsaison für dieses Jahr abgesagt ist, starteten die 2. Zonser Kinonächte nahezu planmäßig. Natürlich können die Zahlen der Erstauflage 2019 mit 2500 Besuchern in vier Vorstellungen nicht erreicht werden. Denn coronabedingt dürfen nur 400 Besucher pro Vorstellung zugelassen werden. Außerdem sind die drei „G“ (geimpft – genesen – getestet) Voraussetzung für den Besuch. Im „Foyer“ zur Freileichtbühne ist für Kurzentschlossene sogar ein Testzentrum eingerichtet.

Während am Freitag die Vorstellung von „Catweazle“ mit Otto Waalkes und dem Jüchener Jungschauspieler Julius Weckauf ausverkauft war, kamen am Donnerstag zur Premiere mit „Rocketman“, der Filmbiographie über Elton John, immerhin gut 200 Zuschauer. Unter ihnen Sandra und Friederike aus Rommerskirchen, die sich in den von der Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Dormagen (SWD) bereitgestellten Liegestühlen bereits ein Stunde vor Vorführungsbeginn wohl fühlten. Zwei Getränkewagen sorgten für kühle Drinks, der Dormagener „Tailored Food“ für kleine Snacks. Natürlich gab es auch eine Popcornmaschine. Woher aber Mathias und Maik von der Brandsicherheitswache der Dormagener Feuerwehr ihr Eis hatten, blieb zunächst verborgen. Guido Schenk, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Dormagen begründete die gute Stimmung des Eröffnungsabends so: „Dormagen ist seit vier Jahren Kino-Niemandsland. Die Leute freuen sich gerade in so harten Zeiten auf spannende und emotionsgeladene Unterhaltung.“