Freibad in Dormagen : Der TSV öffnet die Liegewiese der Römer-Therme wieder

Dormagen Ab Mittwoch sind wieder vier statt zwei Stunden Bade-Aufenthalt erlaubt. Der TSV Bayer Dormagen führt weitere Lockerungen für sein Freibad ein. Allerdings gelten weiterhin Regelungen der Corona-Schutzverordnung.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Abstand- und Hygieneregelungen weiterhin zu beachten. So ist in allen Gängen und Umkleiden zwingend eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, am Eingang stehen Handdesinfektionsspender zur Verfügung. Jeder Badegast wird beim Eintritt und Verlassen des Bades registriert. Um Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, können sich die Badegäste vorher auf der Homepage des TSV Bayer Dormagen (www.tsv-bayer-dormagen.de) ein Kontaktdaten-Formular ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. Die Umkleidespinde und Duschen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Freibad. Das Bistro und das Planschbecken bleiben vorerst weiterhin geschlossen.