Frauen Union in Dormagen : Einfach aus dem Staub gemacht

Frauen Union in Dormagen

Meinung Dormagen Seit gut fünf Wochen zieht sich der Skandal um die tribunalähnliche Sitzung bei der Frauen Union, bei der die damalige Kandidatin für den Parteivorsitz attackiert wurde. Jetzt hat der Rest-Vorstand doch vorzeitig das Handtuch geworfen.

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dieses Sprichwort könnte auf die Situation der Frauen Union in Dormagen passen, jedoch nicht ganz. Denn der dann doch plötzliche Rücktritt des kompletten Vorstands ist einfach nur peinlich und zeugt von keinerlei Verantwortungsgefühl des Führungs-Trios gegenüber der von ihnen lange geführten Vereinigung.

Das Abtauchen kann als Kurzschluss-Reaktion auf das Schreiben der FU-Frauen gedeutet werden. Mit etwas mehr Rückgrat wären Wölm und Co. der Aufforderung nachgekommen und hätten einen Termin für eine außerordentliche Sitzung anberaumt. Ein Rücktritt wäre dann immer noch möglich gewesen. So machen sich die Damen einfach aus dem Staub. Der Ball liegt jetzt im Feld der Frauen Union des Kreises, deren Vorstand die nächsten Weichen stellen muss. Pikant: Deren Vorsitzende ist Barbara Brand, die zu dem umstrittenen Trio in Dormagen gehört. Nur gut, dass die Kreis-CDU wohl ein wachsames Auge auf deren Tun haben wird.