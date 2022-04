Frauen-Power aus Dormagen : Junge Gründerin setzt auf Nachhaltigkeit

Dormagen Die ehemalige NGK-Schülerin Melda Yilmaz will mit ihrem Unternehmen „BANYO“ zeigen, wie „sexy“ Öko sein kann. Die natürlichen Seifen werden in Istanbul hergestellt.

Nachhaltig, plastikfrei, fair und klimaneutral – auf diesen Säulen basiert das Unternehmen der jungen Geschäftsfrau Melda Yilmaz (25). Die ehemalige Schülerin des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden gründete „BANYO“ vor rund drei Jahren. Ihre Inspiration für das Unternehmen, welches sich der Herstellung und dem Verkauf von Naturseifen widmet, erhielt die damalige Psychologie-Studentin 2019 in ihrem Auslandssemster in der Türkei .

„Mir war schon immer klar, dass ich Unternehmerin werden möchte. Lange fehlte mir die Idee“, beginnt die 25-Jährige ihre Geschichte. „Damals in der Türkei habe ich sogenannte Hamam-Seifen für mich entdeckt, dabei bin ich auf eine kleine Familien-Manufaktur gestoßen, die solche Naturseifen herstellt. Bis heute arbeiten wir zusammen“, erzählt Yilmaz. Angefangen hatte alles mit einem Koffer voller Seife dieser Manufaktur, mittlerweile ist Melda Yilmaz Inhaberin zweier Stores in Köln und Düsseldorf. „Ich habe damals meine Tasche voll Seife gepackt und bin nach Deutschland geflogen. Es hat damit begonnen, dass ich diese Seife beispielsweise auf kleinen Märkten und Messen mit Hilfe meiner Freunde und Familie verkaufte“, sagt sie.

Wo Die Seifen werden bereits in dritter Generation und traditionell in einer kleinen Familien-Manufaktur in Istanbul gefertigt.

Kurz darauf gründete die Powerfrau ihr eigenes Unternehmen: „Für mich stand fest, dass meine Firma klimaneutral und plastikfrei sein soll. Außerdem ist es mir wichtig, dass 'BANYO‘ einen sozialen Mehrwert liefert, also soziale Projekte unterstützt, Menschen hilft und etwas verändert.“ Ihre Produkte bezieht Yilmaz weiterhin aus Istanbul. 34 verschiedene Seifen auf Tafelölbasis werden in dem Online-Shop und den Stores angeboten. Ein besonderes Projekt ist dabei die sogenannte „Handmade-Collection“. Diese Seifen entstehen in einem Frauenhaus in der Türkei. „Durch die Herstellung dieser Produkte können die Frauen dort ihr eigenes Geld generieren. In der Türkei gibt es viele Frauen, die beispielsweise nicht schreiben können, und diese handwerklichen Arbeiten geben ihnen Möglichkeiten“, so die Unternehmerin.