Fotowettbewerb in Dormagen : Die Stadt sucht die schönsten Vorgärten

Fotowettbewerb in Dormagen

Dormagen Grüne Natur statt grauer Schotter und Asphalt – das Umweltteam der Stadt Dormagen startet einen Vorgarten-Wettbewerb und setzt damit ein Zeichen gegen die fortschreitende Verbreitung von Steinwüsten vor der Haustür.

Vom 1. Mai bis 1. Juli sind alle interessierten Dormagener dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und die schönsten Fotos ihres Vorgartens einzureichen.

„Ein Vorgarten mit verschiedenen heimischen Pflanzen, Sträuchern und Blumen bietet Bienen, Schmetterlingen und Insekten jeder Art einen paradiesischen Lebensraum. Selbst kleine Grünflächen wie Vorgärten sind wichtig für das Kleinklima“, erklärt Anke Tobies-Gerstenberg vom Umweltteam. „Mit dem Fotowettbewerb wollen wir dafür werben, im Wohnumfeld weitere Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten zu schaffen.“ Gesucht werden Fotos, die besonders bunte und lebendige Vorgärten zeigen. Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb ist, vier aussagekräftige Fotos des Vorgartens mit einem ausgefüllten Anmeldeformular postalisch oder per E-Mail (anke.tobies-gerstenberg@stadt-dormagen.de) an das Umweltteam der Stadt Dormagen zu schicken. Eine Fachjury bewertet anschließend die Fotos und achtet dabei besonders auf Nachhaltigkeit und Insektenschutz.