„Nachhaltig leben in Dormagen“. VHS veranstaltet Fotowettbewerb

Die Fotos können bis Sonntag, 21. Mai, per E-Mail an fotowettbewerb-vhs@stadt-dormagen.de eingereicht werden. Aus allen Einsendungen wird dann die Auswahl für das Cover des Programmheftes getroffen. Neben der Präsentation auf der Titelseite wird die Siegerin oder der Sieger mit einem Steckbrief im Programmheft vorgestellt. Zusätzlich dazu erhält die- oder derjenige einen Gutschein für einen selbst gewählten Kurs. Alle Informationen zur Teilnahme und Abgabe von Nutzungsrechten sind unter www.dormagen.de/nutzungsrechte nachlesbar. Es ist zu beachten, dass die Fotos in ausreichender Qualität für den Druck auf DIN A4 vorliegen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Fotografinnen und Fotografen der Stadt Dormagen bzw. VHS Dormagen unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht an den im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Beiträgen einräumen müssen. Das Nutzungsrecht beinhaltet das Recht der Stadt Dormagen bzw. VHS, die Beiträge auf ihren Internetseiten und für die Belange der Öffentlichkeitsarbeit (Programmhefte, Flyer, Plakate etc.) zu verwenden sowie im Rahmen des Programmheftes für das Cover zu nutzen.