Fotovoltaik in Dormagen : ADFC weist Zentrums-Kritik zurück

Dormagen Auf Unverständnis stößt beim ADFC die massive Kritik der Dormagener Zentrums-Fraktion am Vorsitzenden des Umweltausschusses, dem Grünen Martin Pehe.

Eine ganz andere Wahrnehmung hat der ADFC-Vertreter: „Bianca Lins vom Zentrum meldete sich in ihrem Beitrag zu Wort, auch ,Generatoren‘ für den Balkon zu fördern. Den Begriff verwendete sie mehrmals. Martin Pehe fragte irritiert nach, ob sie damit Dieselgeneratoren gemeint hat. Das hat er nicht abfällig geäußert und klang keineswegs despektierlich. Wenn sich das Zentrum in diesem Zusammenhang mit einem irritierendem Begriff äußert, der meines Erachtens mangelnden Sachverstand erkennen lässt, entstehen die daraus folgenden Missverständnisse und Komplikationen“, so Giese. Wenn sich ein Politiker zu Wort melde, um zum Beispiel eine Förderung einzufordern, müsse dies auch fachlich präzise formuliert werden. Giese: „Gemeint sind ,Balkonkraftwerke‘ mit Solarmodulen mit maximal 600 Watt Leistung und direkter Einspeisung über Stecker in die Stromleitung im Haus/Wohnung.“