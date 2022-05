Fotovoltaik-Anlagen in Dormagen: Aktuell keine Förderung möglich​

Dormagen Die politisch beschlossenen Fördergelder müssen noch endgültig genehmigt werden. Derzeit ist eine Antragstellung noch nicht möglich, die Stadt informiert.

Mieter haben, so erklärt Klimamanagerin Lena van der Kamp, die Möglichkeit, so genannte Stecker-Fotovoltaik-Anlagen, also kleine Module, auf ihrem Balkon zu montieren und so von Solarenergie zu profitieren. Aber, das betont Van der Kamp, unumgänglich sei zuvor den Kontakt mit dem Vermieter aufzunehmen: „Das Thema ist komplex, man muss sich gut informieren und neben dem Vermieter auch mit dem Netzbetreiber sprechen.“

Der Ausschuss hat mit Stimmenmehrheit beschlossen, in den bereits geleerten Fördertopf für Fotovoltaikanlagen weitere 50.000 Euro zu geben. Für die kommen Jahre soll die Förderung mit jeweils 100.000 Euro doppelt so viel betragen wie bisher. Alles steht aber noch unter dem Vorbehalt eines Nachtragshaushaltes für 2022 sowie den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023. Aktuell werde, so Van der Kamp, geprüft, wann wieder Fördergelder in Sachen Fotovoltaik zur Verfügung stehen. Das bedeutet daher auch, dass derzeit keine Anträge gestellt werden können. „Wens es soweit ist, dann wird die Öffentlichkeit darüber informiert.“ Daher sollten Hausbesitzer auch keine Aufträge vergeben, denn ein nachträgliche Förderung ist nicht möglich. „Mit der Auftragsvergabe muss auch eine Fördernummer der Stadt vorhanden sein“, so die Klimamanagerin. Bislang sind etwa 115 Anlagen durch die Stadt gefördert worden.