Georg Waldmann bietet auch Führungen durch den Geopark an – wir haben einen Rundgang über Steine mit ihm gemacht. Hier sitzt er auf Graniten in Wollsackverwitterung. Diese werden auch als Tiefengesteine bezeichnet und sind in der Fachsprache unter dem Begriff Plutonit bekannt. Dieses Gestein ist etwa 300 Millionen Jahre alt. Die Wollsackverwitterung führt dazu, dass Gesteinsblöcke entstehen, die abgerundete Kanten aufweisen. Ihr Aussehen ist einem Kissen oder einem Wollsack ähnlich und sie zeichnen sich durch unterschiedliche Färbungen aus.