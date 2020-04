Fotos: Dormagener nennen ihren Helden des Alltags

Martina Busch-Engels: „Wir alle“

„Ich finde, wir sind eigentlich alle Alltagshelden. Die Kinder, die nicht in Schule oder Kindergarten können und denen die sozialen Kontakte besonders fehlen, die Eltern, die Betreuung und Arbeit übereinander bringen müssen, die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten und unseren Alltag aufrecht halten. Besonders viel Achtung habe ich vor den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, in Pflegeeinrichtungen, in Behindertenwohnheimen und in Krankenhäusern, die ständig einer gewissen Gefahr ausgesetzt sind. Das ist nie leicht, aber jetzt besonders hart.“