Förderung in Dormagen : Tennisclub Bayer erhält 75.000 Euro Landeszuschuss

Förderung in Dormagen

Dormagen Aus der Düsseldorfer Staatskanzlei ist eine für den Tennisclub Bayer Dormagen sehr wichtige Nachricht über den Rhein gekommen: Es gibt Geld.

Insgesamt sind es landesweit über 2000 Sportvereine, die in den Genuss einer Förderung kommen. Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung.

„Wir sind sehr froh über diese finanzielle Unterstützung, auch wenn es nicht für die gesamte Dachflächen und die weiteren notwendigen Maßnahmen reicht“, sagt Thomas Bartels, Kassenwart des traditionsreichen Vereins, der in diesem Jahr sein 75jähriges Bestehen feiert. Insgesamt stehen jetzt 100.000 Euro zur Verfügung, weil der Verein einen Eigenanteil beisteuern muss, insgesamt 25.000 Euro. Darin stecken Geld und Eigenarbeit. Handlungsbedarf besteht seit längerem. „Das Dach ist undicht“, erzählt Bartels. Jetzt kann wenigstens der Bereich des Flachdachs saniert werden, der die Umkleiden und den Gastrobereich beherbergt. Aber auch die Heizungsanlage muss energetisch verbessert werden, ebenso ist geplant, in der Halle die Beleuchtung auf LED-Licht umzustellen. „Das alles kostet viel Geld, wir machen es sukzessive“, so Bartels.