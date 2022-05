Förderprogramm in Dormagen : Noch mehr Geld für Fotovoltaik

Deutlich mehr Geld soll es für die Förderung von Fotovoltaikanlagen und anderen energetischen Einsparmaßnahmen geben. Foto: dpa/Marijan Murat

Dormagen Dormagen setzt verstärkt auf den Ausbau von Fotovoltaikanlagen und Dachbegrünungen. Dafür wird in diesem Jahr sowie in den darauffolgenden doppelt so viel Geld bereitgestellt wie bisher. Auch Mieter sollen berücksichtigt werden.