Barrierefreiheit in Dormagen : Interesse an Fördergeldern steigt

Interesse an Fördergeldern steigt

Barrierefreiheit in Dormagen

Kerstin Belitz, Stabsstelle Soziale Stadt, und Sebastian Salgert, der das Gütesiegel „Einfach barrierefrei“ in Händen hält. Foto: Stadt Dormagen

Barrierefreiheit: Mehr Geschäfte interessieren sich für städtisches Fördergeld.

Absicht und Ziel sind lobenswert, nur an der Umsetzung hakt es noch ein wenig: Klares Ziel der Stadt ist es, die Barrierefreiheit zu verbessern. Im Fokus stehen dabei auch die Geschäfte in der Innenstadt und in den Ortsteilen. Bereits im vergangenen Jahr hat die Politik dafür 4500 Euro bereit gestellt. Doch der Mittelabfluss ist zäh. Erst allmählich melden sich Geschäftsleute und interessieren sich für die Fördergelder. „Dieses Jahr läuft es besser, nicht zuletzt weil die Werbetrommel stark gerührt worden ist“, sagt Stadtsprecher Max Laufer.