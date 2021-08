Flutkatastrophe : Dormagen lädt Helfer zu Dankeschön-Empfang ein

Dormagen Nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz erklärten innerhalb kürzester Zeit viele Dormagener ihre Bereitschaft, den betroffenen Menschen in den Katastrophengebieten zu helfen. Sie werden jetzt gewürdigt.

Ihren Einsatz möchte die Stadt Dormagen im Rahmen eines Dankeschön-Empfangs am 29. August in der Theaterscheune des Kulturhofs Knechtsteden würdigen. Ursprünglich war die Veranstaltung für die Helferinnen und Helfer in der Corona-Krise gedacht. „Aus aktuellem Anlass haben wir uns dazu entschieden, den Einladungskreis zu erweitern“, so Lierenfeld.