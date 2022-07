Flut im Ahrtal​: Stele ehrt die Helfer aus Dormagen​

Dormagen/Altenahr Über ein Jahr war die Hilfsinitiative „You’ll nevahr walk alone“ im Ahrtal aktiv. Eine Infotafel erinnert nun an ihre Unterstützung. Betroffene und Dormagener berichten.

Über ein Jahr lang schufteten zahlreiche Helferinnen und Helfer aus Dormagen regelmäßig im Ahrtal, um jenen Menschen beim Wiederaufbau zu helfen, die von der Flut schwer getroffen wurden. Die Arbeiten sind mittlerweile weniger geworden, der Dank der Betroffenen aus Altenahr ist dafür umso größer. Zwei Stelen erinnern nur sowohl an die Arbeiten der Dormagener Hilfsinitiative „You’ll nevahr walk alone“, als auch an die Menschen, die in der Flut ihr Leben ließen. Willkommen geheißen wurden die Infotafeln auch vom örtlichen Bürgermeister und natürlich von Wilfried Laufer, dem Inhaber des wiedereröffneten Weinecks.

„Am Helferweinberg stehen jetzt zwei wunderschöne Stelen, die zum einen an die unermüdliche Arbeit unserer Freunde der Gruppe „You’ll nevahr walk alone“ und zum anderen an unseren lieben Opa Bodo erinnern“, so Inhaber Wilfried Laufer. Er führt aus: „Die Dankbarkeit, die wir gegenüber unseren Freunden empfinden, können wir nicht in Worte fassen, und eines ist ganz klar: Wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte, wäre das Weineck noch lange nicht fertig.“