Unterkünfte in Dormagen : Zukunft der Flüchtlingsheime ungewiss

Ob Flüchtlingsunterkünfte wie die in Nievenheim in Zukunft für Studenten freigegeben werden kann, steht noch nicht fest. Foto: Anja Tinter

Dormagen Politik und Verwaltung wollen freiwerdende Flüchtlingsunterkünfte anderweitig nutzen. Das gestaltet sich jedoch schwierig wegen Kosten, Baurecht, technischer Umsetzung und fehlender Grundstücke.

Vor drei Tagen erhielt die Stadt Dormagen die Genehmigung, die vier Flüchtlingsunterkünfte in Delhoven, Nievenheim, Rheinfeld und Horrem weitere drei Jahre betreiben zu dürfen. Sie waren 2016/17 mit der Sondergenehmigung für drei Jahre aufgestellt worden – mit einer Verlängerungsoption von weiteren drei Jahren. „Damit ist zunächst einmal die Unterbringung für die nächsten Jahre gesichert“, bestätigt der Erste Beigeordnete Robert Krumbein auf Anfrage unserer Redaktion. Zudem dient das Welcome-Center mitten im Gewerbegebiet Top-West als erste Station für neu ankommende Asylsuchende. Die Belegungsquote ist zwar unter 70 Prozent gesunken, andererseits wurden kleinere Unterkünfte aufgegeben, daher hält die Stadt an den Unterkünften auch angesichts der unklaren weltweiten Flüchtlingslage vorerst fest. Wie es 2023 weiter geht, steht noch nicht fest: Die zukünftige (Weiter-)Nutzung – ob für Flüchtlinge oder andere Personen – ist noch ungewiss.

Die Politik hat die Erwartungshaltung geäußert, dass die Unterkunft in Rheinfeld aufgegeben werden könnte, um sie anders zu nutzen. Ende September 2019 lebten 1481 Flüchtlinge in Dormagen, so viele wie noch nie. Davon waren 681 zugewiesene Flüchtlinge, die in Mietwohnungen und städtischen Unterkünften wohnen. Grundsätzlich hatten sich Rat und Verwaltung übereinstimmend darauf verständigt, eine sinnvolle Anschlussnutzung vorzubereiten. „Wir werden prüfen, in wie weit die Raummodule später einsetzbar sind“, hatte Kämmerin Tanja Gaspers bereits 2016 zugesagt. Allerdings ist das einfacher gesagt, als getan: „Es wird ein hoher Aufwand nötig sein, um sie zu versetzen, was unter anderem mit der Bauweise und der Verarbeitung zu tun hat.“

Info Die Unterbringung der Flüchtlinge in Dormagen Flüchtlinge 2019 1481 Flüchtlinge leben in Dormagen (Stand: 30. September 2019), davon 681 zugewiesene. Mietwohnungen 225 Zu den Maieichen 91 Welcome-Center 68 Walter-Reuber-Weg 65 Marie-Schlei-Straße 61 Rudolf-Harbig-Weg 49 Andere Es gibt weitere Unterkünfte, u.a. an der Elsa-Brandström-Straße (58 Flüchtlinge) und der Rheinfelder Straße (24).

Temporär genehmigt, müssten die Unterkünfte nach dem Ablauf der Drei-Jahres-Frist weichen – wenn sich keine dauerhaften Lösungen ergeben. Da sieht Robert Krumbein bei zwei der fünf Unterkünfte eine weitere Nutzungs-Perspektive: „Das Welcome-Center und die Unterkunft an der Marie-Schlei-Straße liegen im Siedlungsbereich“, spricht er sich für unbefristete Baugenehmigungen aus. Für Nievenheim sieht er eine weitere Alternative: „Warum sollten dort keine Wohneinheiten für Studenten entstehen, in die sie mit geringer Miete einziehen“, fragt der Erste Beigeordnete. Die nahegelegene S-Bahn-Station Nievenheimer Bahnhof wäre ein weiterer Pluspunkt.

Auch für die anderen drei Unterkünfte hat die Verwaltung nach Ersatz geschaut, allerdings ohne messbaren Erfolg, wie Krumbein anführt: „Wir haben weder einen konkreten Preis für eine Umsetzung, noch ein geeignetes Grundstück gefunden.“ Denn ein neuer Standort in den neuen Wohngebieten sei schwierig: Am Weidenstraßweg in Gohr verhindert die schlechte Infrastruktur den öffentlich geförderten Wohnraum, am alten Sportplatz in Stürzelberg scheitert es an der Vorgabe der dreigeschossigen Bebauung und auch im Beethovenquartier sieht Krumbein die temporäre Unterkunft eher nicht: „Da bleibt noch das noch nicht durchgeplante Malerviertel III, nördlich der Rubenstraße.“