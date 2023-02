Flüchtlinge in Dormagen Stadt übererfüllt Quote seit Längerem

Die Übererfüllung der Quote liegt an der hohen Zahl an Aufnahmen von Geflüchteten aus der Ukraine, so der Rathaus-Experte. „Wir liegen beständig unter knapp 800 Menschen, die wir aufgenommen haben.“ Zwischenzeitlich hatte das Land im vergangenen Jahr diese Flüchtlinge aus der Quote herausgerechnet, aber nach Protest wieder Abstand davon genommen. Am Jahresanfang lag die Quote der Stadt bei 115 Prozent, zwischenzeitlich im Januar sogar bei 127 Prozent. Aktuellster Stand ist der 29. Januar, an diesem Tag betrug die Quote 120 Prozent, was bei einem Soll von 840 und einem Ist von 1010 eine Überfüllung von 170 Personen entspricht. Bei der Quote inklusive Ukraine lag die Stadt Ende 2022 erstmals seit langer Zeit vorübergehend unter hundert Prozent. Von den ukrainischen Flüchtlingen waren zum Jahreswechsel 556 von 785 privat untergebracht.