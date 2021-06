Flucht endete bei Dormagen : Wohnmobil-Fahrer liefert sich auf A57 Verfolgungsjagd mit Polizei

Dormagen Nach einer 80 Kilometer langen Flucht vor der Polizei verursachte ein 24-Jähriger mit dem gestohlenen Wohnmobil einen Unfall. Zuvor hatte er versucht, Streifenwagen gegen Leitplanken abzudrängen.

Erst an der Dormagener Stadtgrenze zu Köln war Schluss: Nach einer 80 Kilometer langen Flucht vor der Polizei verursachte ein 24-Jähriger mit seinem Wohnmobil einen Unfall. Zuvor hatte er sich auf der A57 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die den jungen Mann mit mehreren Fahrzeugen verfolgte.

Der 24-Jährige hatte am Mittwoch, um kurz nach 2 Uhr, in Xanten ein Wohnmobil gestohlen. Der Besitzer beobachtete Tat und meldete sie sofort der Polizei. Während der Anfahrt zum Tatort entdeckte ein Polizist das Fahrzeug, als es in Höhe der Autobahnauffahrt Sonsbeck auf der A57 fuhr.