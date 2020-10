Fitness in Dormagen : 600 Teilnehmer bei „Sport im Park“ im Sommer

Dormagen Die kostenlosen Kurse des städtischen Sportservices Dormagen sollen Mitte 2021 erneut angeboten werden. Dann auch ohne Voranmeldung für die Kurse speziell für Kinder und Jugendliche.

Das Konzept von „Sport im Park“ ist sehr einfach: Eine Teilnahme ist während der Veranstaltungsreihe jederzeit möglich: und zwar kostenlos, unverbindlich und ohne vorherige Anmeldung. Nahezu jeden Tag in den Sommerferien startet mindestens ein Sportkursus, der sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene geeignet ist. Die Angebotspalette in diesem Jahr in Dormagen reichte von Tai Chi und Qi Gong über Zumba bis hin zu einem intensiven Fitnesstraining, dem so genannten Boot Camp.