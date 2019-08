Wirtschaft in Dormagen : Firma Helot präsentiert neue Zentrale

Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Mit zahlreichen großen, mittleren und kleinen Unternehmen bietet Dormagens Wirtschaft eine interessante Mischung. Und zu diesem Mix ist nun ein weiteres Element hinzugekommen – in Form der Helot GmbH.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Der Dienstleister, der sich im In- und Ausland besonders in der Sparte der mobilen Heizungs- und Klimaanlagen einen guten Ruf erarbeitet hat, ist von Köln nach Dormagen gezogen und hat sich im Ortsteil Hackenbroich niedergelassen. An der Kruppstraße, wo vor rund drei Jahren das Bau- und Firmenschild als erster Hinweise auf die zukünftige Nutzung eines 13.200 Quadratmeter großen Areals aufgestellt und enthüllt worden war, ist wie damals geplant die neue Zentrale entstanden.

Am kommenden Freitag, 6.September, will das Unternehmen den erfolgreich vollzogenen Wechsel von der Großstadt nach Dormagen laut Marion Berges vom Helot-Vertrieb mit „Kunden, Kollegen und Kooperationspartnern“ feiern und ihnen die Zentrale vorstellen. „Wir rechnen mit ungefähr 150 bis 200 Gästen“, erzählt Joachim Rzittky, wie Franz Stoffels Geschäftsführer des Unternehmens.

Info Unternehmen besteht seit 70 Jahren Foto: Georg Salzburg(salz) Was Die neue Zentrale ist nicht der einzige Grund zum Feiern bei der Helot GmbH. Das Unternehmen kann sich über einen runden Geburtstag freuen – es besteht nun seit 70 Jahren. Wer Geschäftsführer sind Franz Stoffels und Joachim Rzittky. In Dormagen arbeiten 120 Beschäftigte. Kontakt/Info Kruppstraße 21, 02133 978750. www.helot.de; www.facebook.com/helot-gruppe

Rund sieben Millionen Euro hat Helot investiert. Der Komplex, zu dem neben dem Hauptgeschäftsführungsbereich und der Verwaltung Lagerräume, Werkstätten sowie Parkflächen für die Beschäftigten gehören, wirkt eindrucksvoll und modern. 120 Mitarbeiter haben hier ihre neuen Arbeitsplätze gefunden. Ein bisschen Anlauf hätten die meisten am neuen Standort gebraucht, räumt Rzittky ein. „Nach all’ den Jahren in Köln ist eine gewisse Eingewöhnungszeit vonnöten.“ Der Lohn für die Umstellung sei „einfacheres Arbeiten“, sagt der Geschäftsführer – nicht zuletzt durch eine optimierte soziale Ebene, die durch die neuen Räumlichkeiten gefördert werde. „Das Miteinander ist besser geworden“, findet Rzittky. Ein Baustein dabei sei der „Club 21“, keine schnöde Firmenkantine, sondern „eine Begegnungsstätte fürs Essen und trinken“.

Die Entscheidung, aus der Domstadt nach Dormagen zu wechseln, sei gut gewesen, resümiert er. Ein Lob verteilt er an die Verantwortlichen aus dem Rathaus, die viel zum reibungslosen Umzug beigetragen hätten. Rzittky: „Alles hat gut geklappt. Im Moment hören wir nichts mehr voneinander, das ist doch das beste Zeichen, dass alles in Ordnung und gut über die Bühne gegangen ist.“Vielleicht bietet sich ja am Freitag bei der Feier die Gelegenheit, mal wieder zusammen zu treffen.

Die heutige Helot GmbH war 1949 von Helmuth Otremba (Hel+Ot=Helot) gegründet worden. Grundlage sei das beschleunigte Austrocknen von Wohnungsbau in der Nachkriegszeit mit Koksöfen gewesen, berichtet das Unternehmen. Von da an habe sich die Firma zu einem modernen Dienstleister mit den Geschäftsbereichen Vermietung von mobilen Heizungs- und Klimaanlagen, Vermietung von mobilen Stromerzeugern, Vermietung von mobilen Trocknungsgeräten sowie Sanierung von Brand- und Wasserschäden entwickelt. Das Unternehmen wuchs in mehreren Etappen. Der Gründung 1949 in Köln folgte 1990 nach dem Mauerfall die Gründung der Helot Chemnitz, 1998 die der Helot Berlin und 2008 die Gründung der Helot München.