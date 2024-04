Experten aus Dormagen geben Abnehm-Tipps So klappt es mit der Wohlfühl-Figur

Zwei Kilogramm pro Monat abnehmen – das sei gesund und machbar, so die Fitnesstrainerin. Dabei mache Ernährung 70 Prozent aus und Sport 30 Prozent. Aus ihrer Sicht sei es wichtig, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Also beispielsweise 10.000 Schritte pro Tag zu laufen oder die Treppe statt den Aufzug zu nehmen. Zusätzlich empfiehlt sie, zwei bis dreimal in der Woche für mindestens eine Stunde Sport zu machen. „Wenn man seltener als zweimal in der Woche trainiert, verpufft der Trainingseffekt.“ Ihr Tipp: eine gute Mischung aus Kraft und Ausdauer – mit etwas mehr Krafttraining.