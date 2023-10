CDU Dormagen attackiert Bürgermeister „Lierenfeld Meister der Ankündigung“

„Nötig ist ein strikter Sparkurs, um eine Fremdbestimmung durch die Kommunalaufsicht und ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden“, sagt die Parteichefin.“ Sie sieht keinen Unterschied zu heute: „Ohne Hilfe von Bund oder Land läuft doch bisher auch nichts. Das ist Augenwischerei.“ Die Ankündigung des Bürgermeisters, alle Vorhaben auf ihre Dringlichkeit zu überprüfen, sei ebenfalls eine Scheinmaßnahme. Die Parteichefin: „Lierenfeld festigt damit seinen Ruf als Meister der Ankündigung.“ So sei das Schulprogramm uneinholbar im Hintertreffen, ein großer Teil der Jungen und Mädchen müssten auf Jahre hinaus mit kaputten Fenstern und Türen, maroden Toiletten vorliebnehmen. „In dieser Situation bringt der Bürgermeister neue Standorte für Schulen und Sportanlagen in Rede – ein Manöver, ausschließlich um Zeit zu gewinnen und Aktivitäten vorzutäuschen“, so Saysay. „Der Bürgermeister muss die ungeheure Ausweitung des Etats lückenlos und ehrlich auf den Tisch legen“, fordert sie. „Nur so können Möglichkeiten erkannt werden, einzelne Positionen zurückzufordern. Das gilt für den geplanten Ankauf des Ring-Centers ebenso wie die Einrichtung des Bürgerbüros in der Rathaus-Galerie, den Bau der neuen Großturnhalle und diverser Vorhaben stadteigener Gesellschaften.“