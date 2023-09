Finanzkrise in Dormagen Die Politik attackiert Bürgermeister Lierenfeld

Überrascht und ratlos zeigen sich Politiker in Dormagen am Tag nach der unerwarteten Verschiebung der Haushaltseinbringung. Bürgermeister Erik Lierenfeld hatte die „Notbremse“ gezogen, weil in den nächsten Jahren Defizite jeweils in einer Höhe von zehn bis 15 Millionen drohen. Jetzt soll es Maßnahmen und Einschränkungen für Bürger geben, die „wehtun“, sagte er.