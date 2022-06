Finanzen in Dormagen: Zentrums-Fraktion lehnt Steuererhöhungen ab​

Dormagen Das Zentrums spricht sich gegen Steuererhöhungen im kommenden Jahr aus: „Der Bürger ist am Limit angekommen“, sagt Ratsmitglied Michael Kirbach.

„Der Zug mit der Generationengerechtigkeit ist angesichts des angehäuften Schuldenberges der Stadt doch schon längst abgefahren“, ergänzt sein Kollege Thomas Freitag. „Der Bürger wird bereits unzulässig mit einer Steuer und Abgabenlast von über 50 Prozent hierzulande belastet. Energiekosten und Lebensmittelpreise explodieren, die hier in der Verantwortung stehenden Parteien in Berlin sind übrigens dieselben, die auch im Rathaus am Ruder sitzen.“ Nach zwei „Regierungen“, an denen die SPD in Dormagen beteiligt war und ist, hätten sich die Kassenkredite, also das Girokonto der Stadt, nur in eine Richtung entwickelt: 2018 von 60 auf 99 Millionen und auf 160 Millionen in 2022. Freitag: „Die aktuellen Krisen belasten jeden Haushalt, aber hier muss man ehrlich sein: Was wurde bei Einnahmen und Ausgaben in Dormagen erreicht und verbessert?“