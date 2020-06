Finanzen in Dormagen : Zentrum kritisiert die Haushalts-Bilanz der Stadt

Finanzen in Dormagen

Dormagen Deutliche Kritik an der Haushaltsführung von Bürgermeister und Verwaltungsspitze übt die Zentrums-Fraktion. Die spricht von einem „Schlag ins Gesicht aller Steuerzahler“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik.

Er nimmt Bezug auf die Bilanz, die Bürgermeister Erik Lierenfeld vor einigen Tagen vorgelegt hat. Dort sprach er von einem positiven Jahresergebnis 2019, das „unserer konsequenten und strategischen Haushaltskonsolidierung zu verdanken ist“. Dem widerspricht Woitzik: „Eine Haushaltskonsolidierung hat in Dormagen überhaupt nicht stattgefunden. Im Gegenteil.“

Nach Angaben der Stadt wurde im vergangenen Jahr ein Ergebnis von plus 7,1 Millionen Euro erreicht, womit die Stadt über eine Ausgleichsrücklage von 20 Millionen Euro verfügt und damit fast das Niveau von 2008 mit 21,7 Millionen Euro.

Kämmerin Hannelore Drosten sagte: „Das verdeutlicht, dass die schwere Jahre der Haushaltssicherung fast überwunden sind.“ Mit den ordentlichen Erträgen von 10,9 Millionen über den Planansätzen sei man „einigermaßen gerüstet für den jetzt zu erwartenden Konjunkturabsturz“, so Drosten.

Für das Zentrum sind solche Zahlen weniger der Eigenleistung der Stadt als vielmehr der guten wirtschaftlichen Konjunktur geschuldet. „In den letzten sechs Jahren boomte die Wirtschaft so sehr, dass Dormagen allein über 80 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer als erwartet eingenommen hat. Dies ist nur eine der vielen Einnahmepositionen der Stadt, die deutlich höher ausgefallen sind als sie im Haushalt eingeplant waren. Es ist schon eine Kunst, dass von diesen immensen Mehreinnahmen fast nichts übrig geblieben ist“, so Woitzik.