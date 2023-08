Finanzen in Dormagen Haushalt soll mit Plus abschließen

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Aus dem Rathaus trudelt die positive Nachricht bei den Ratsmitgliedern ein: Der städtische Haushalt wird – Stand jetzt – mit einer schwarzen Zahl abschließen. Kämmerer Torsten Spillmann hat im obligatorischen Halbjahresbericht alle relevanten Zahlen zusammengetragen und freut sich über das Zwischenergebnis: Danach wird es am Ende ein Haushaltsplus in Höhe von 357.000 Euro geben. Bei den Haushaltsberatungen war von einem Plus von 658.000 Euro ausgegangen worden. „Angesichts der vielfältigen Krisensituationen ist das eine gute Prognose.“