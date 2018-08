Filmclub Pink Dormagen startet mit Open-Air-Kino

Dormagen Gerade hat noch das Aus für „Dein Kino“ aufhorchen und zum Stadtgespräch werden lassen, da rückt ein neuer „Filmclub“ nach. Am 13. August startet der „Filmclub Pink Dormagen“ im gleichnamigen Lokal an der Straße Am Höhenberg.

Jorgos Flambouraris will es mit diesem Open-Air-Projekt nicht bewenden lassen. Im Gegenteil. Ab September will er mit seinem Filmclub in sein Lokal und dort in den Dart-Raum wandern. „Ein Mal im Monat, vielleicht auch zwei Mal sollen dort Filme gezeigt werden“, kündigt er an. Dass es irgendwie ein wenig in Richtung eines Programmkinos geht, bestreitet er nicht. Wenn alles gut läuft, könnte es im kommenden Jahr womöglich ein größeres Open-Air-Kino an einem zentraleren Platz in der Stadt geben. Das ist erst einmal ein Plan, konkret ist noch nichts.