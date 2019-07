Sportinternat Dormagen-Knechtsteden : Film zeigt Alltag einer Nachwuchs-Ringerin

Die deutsche Nachwuchs-Spitzenringerin Lena Kaiser vom AC Ückerath hat jetzt einen zweiminütigen Video-Clip über ihre Mannschaftskameradin Lisa-Marie Kemper gedreht. Sie begleitete die 13-Jährige vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Foto: Lena Kaiser/Screenshot: Facebook

Dormagen Die deutsche Nachwuchs-Spitzenringerin Lena Kaiser vom AC Ückerath hat jetzt einen zweiminütigen Video-Clip über ihre Mannschaftskameradin Lisa-Marie Kemper gedreht. Sie begleitete die 13-Jährige vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen.

Lena Kaiser ist selbst Ringerin. Vielleicht hat sie deshalb so ein gutes Gespür dafür, was den Tag einer Schülerin am Sportinternatin Knechtsteden ausmacht. Im Rahmen eines Praktikums im Referat Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Dormagen hat die 16-Jährige einen knapp zweiminütigen Film über eine Mitschülerin gedreht. Sie begleitet Lisa-Marie Kamper (13) vom Aufstehen bis zum Schlafengehen und zeigt dabei in schnellen Schnitten den Tagesablauf der Leistungssportlerin.

„Als ich vor drei Jahren ins Sportinternat gewechselt bin, habe ich versucht, mich über die Einrichtung zu informieren“, sagt Lena Kaiser. „Ich hätte mir gewünscht, dass es so einen Film bereits gegeben hätte.“ Jetzt gab es diese Chance und die 16-Jährige nutzte sie. Sie überlegte sich das Skript, übernahm den Dreh in Eigenregie und erhielt Unterstützung beim Schneiden. „Lena hat von Anfang an ein gutes Konzept und gute Ideen gehabt“, sagt Praktikumsbetreuer Jonathan Benninghaus von der Stadt. „Sie hat sehr selbständig gearbeitet und einen wirklich tollen Film produziert.“ Das Ganze mit dem i-Phone, der Schnitt wurde dann mit einem speziellen Programm auf dem Computer gemacht. In den knapp zwei Minuten (aus 90 Minuten Rohmaterial) zeigt der Videoclip, was das Internatsleben ausmacht und beinhaltet. Er zeigt, wie Mitschüler zur Ersatzfamilie werden, wie die Sportler in jungen Jahren bereits sehr selbständig und organisiert sein müssen und dennoch Jugendliche bleiben. Der Film wirft ein Schlaglicht auf verschiedene Aktivitäten, trotz seiner Dauer von nur 1:52 Minute.

Info Aus Bonn-Duisdorf nach Dormagen Foto: Stadt Werdegang Gebürtig kommt die junge Frau aus Swisstal, kämpfte für Bonn-Duisdorf, ehe sie nach Dormagen wechselte. Pläne Wie es für sie weitergeht, ist noch unklar. Aufgrund diverser Praktika hat sie ihr Herz für den Journalismus entdeckt. „Aber nach dem Abi werde ich ein soziales Jahr machen oder ins Ausland gehen.“ Donnerstag fuhr sie in ein Freiwilligen-Workcamp nach Frankreich. Film www.facebook.com/stadt.dormagen/

„Es war keine leichte Aufgabe, einen langen Internatstag mit seinen zahlreichen Programmpunkten in einem kurzen Videoclip darzustellen“, sagt Lena. Dass sie mit der 13-jährigen Lisa-Marie eine „Schauspielerin“ wählte, die beim AC Ückerath auch ihre Vereinskameradin ist, machte den Dreh natürlich viel leichter. „Wir haben viel Spaß gehabt und gelacht.“ Lob gab es von Internatsleiter Henning Heinrichs: „Lena ist ein sehr zielstrebiger, ruhiger und sozialer Mensch. Für sie war das genau das richtige Projekt. Sie hat sehr selbstständig und eigenverantwortlich gearbeitet, dennoch konnte sie viel Neues lernen. Und das Ergebnis ist toll geworden.“

Screenshots aus dem Videoclip, den Lena Kaiser über die Nachwuchs-Spitzenringerin Lisa-Marie Kemper (AC Ückerath) gedreht hat. Sie begleitete die 13-Jährige von morgens bis abends. Foto: Lena Kaiser/Screenshot: Facebook