Neubau für Feuerwehr in Stürzelberg : Ausschreibung für Feuerwehrgerätehaus beginnt

Stürzelberg Auf einem Gelände an der Bahnstraße soll ein neues Feuerwehrgerätehaus entstehen. Der Eigenbetrieb beginnt jetzt mit der Ausschreibung. Wie die weitere Planung aussieht.

Schon viele Jahre warten die Stürzelberger auf ein Feuerwehrgerätehaus. Geduld müssen sie auch weiterhin haben, aber der Eigenbetrieb der Stadt Dormagen ist in seinen Planungen ein Stück weiter gekommen. Sämtliche für den Beginn der Ausschreibung des Projektes erforderlichen Dokumente sind nun beisammen, sodass im September der Vergabeprozess beginnen kann. Am heutigen Dienstag werden die Mitglieder des Betriebsausschusses über den Sachstand informiert.

Mit der Veröffentlichung der Ausschreibung beginnt der Teilnahmewettbewerb. Bis zur Zuschlagserteilung sind mehrere Verfahrensschritte erforderlich, die einerseits gesetzlich vorgeschrieben sind, andererseits aber Bewerbern hinreichend Zeit für die Bearbeitung eines qualitativ hochwertigen Angebots lassen sollen. Der Eigenbetrieb geht in seiner Planung davon aus, dass „drei bis fünf Teilnehmer des Wettbewerbs zur Angebotsabgabe aufgefordert und im Anschluss mit zwei Bietern Verhandlungen geführt und diese zur Abgabe eines finalen Angebots aufgefordert werden“, so Martin Brans, Technischer Beigeordneter.

Auf einem Gelände an der Bahnstraße in Stürzelberg soll der Neubau des Feuerwehrgerätehauses entstehen. Vorarbeiten wie Rodungen wurden bereits zu Beginn des vergangenen Jahres getätigt. Nötig ist der Neubau, weil das bestehende Gerätehaus an der Feldstraße veraltet und zu klein ist. Außerdem ist die Verkehrssituation durch parkende Autos am alten Standort schwierig, weshalb für den Neubau ein alternativer Standort gewählt worden ist. Die Planungen für das neue Gebäude laufen in enger Abstimmung mit der Feuerwehr.