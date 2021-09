Feuerwehreinsatz in Horrem : Mehrere Müllcontainer in Brand gesteckt

Horrem Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Samstag, 11. September, auf Sonntag sind gegen 3 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus an der Weilerstraße in Horrem in Brand geraten. Das Feuer griff laut Mitteilung der Polizei auch auf angrenzende Bäume und Büsche über. Die Feuerwehr Dormagen löschte den Brand.