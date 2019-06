Feuer an Gewerbehalle : Einsatz für Dormagener Feuerwehr in St. Peter

Unter anderem auch Fahrzeuge und Paletten wurden vom Feuer zerstört. Foto: Patrick Schüller

St. Peter Erhebliche Zerstörungen hat ein Brand vor einer Gewerbehalle an der Düsseldorfer Straße (B 8) in St. Peter verursacht. In der Nacht zu Dienstag waren dort drei Fahrzeuge, ein Palettenstapel und rund 20 Autoreifen in Flammen aufgegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Feuerwehr war gegen 4 Uhr mit 40 Kräften an die Einsatzstelle ausgerückt. Dort war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Laut Stadt hatten die Feuerwehrleute drei C-Rohre und zwei Schaumrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Ein Übergreifen auf die Halle konnte verhindert werden. Der Einsatz dauerte bis circa 6 Uhr. Was das Feuer ausgelöst hat, war am Dienstag noch unklar. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an die Polizei, die nun die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt. Foto: Schüller

(ssc)