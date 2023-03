Feuerwehr und Rettungsdienst in Dormagen Einsatzkräfte arbeiten Hand in Hand

Die Pressestelle der Stadt wagt einen kleinen Rückblick in die Vergangenheit und führt auf: Zum Januar 1998 hat die Stadt die Trägerschaft der Rettungswache vom Rhein-Kreis Neuss übernommen, die damals am Kreiskrankenhaus in Hackenbroich angesiedelt war. Etwa zwei Jahre später wurde das erste Rettungsfahrzeug an der Kieler Straße stationiert. Nach dem Umbau der Feuer- und Rettungswache 2007 wurden auch die Rettungsfahrzeuge aufgestockt. „Mittlerweile sind an der Kieler Straße zwei Rettungswagen (RTW) und ein Krankentransportwagen (KTW). Zudem stehen weitere Rettungsfahrzeuge für Sondereinsätze zur Verfügung“, heißt es. Darüber hinaus bestünde weiterhin eine enge Kooperation mit dem Krankenhaus in Hackenbroich. Dort steht ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) bereit, ein Notarzt ist rund um die Uhr verfügbar. In der Wache in Nievenheim steht ein weiterer RTW. Zum Zeitpunkt der Zusammenführung 1998 waren die Einsatzkräfte entweder geschulte Feuerwehrleute oder geschulte Sanitäterinnen und Sanitäter. Um eine perfekte Symbiose zu schaffen, haben nahezu alle Einsatzkräfte in den darauffolgenden Jahren die jeweils andere Ausbildung nachgeholt.