Feuerwehr sperrt Straße in Dormagen : Baugrube in Gohr-Broich eingebrochen

Gohr-Broich Am frühen Mittwochabend wurde die Feuerwehr der Stadt Dormagen zu einem Einsatz gerufen. Eine Baugrube an der Broicher Dorfstraße war eingebrochen, die Straße ist abgesackt.

„Es handelt sich um eine innerörtliche Straße an der ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage gebaut werden soll“, erklärt Stefan Kemper, Koordinator der Feuerwehr, gegenüber der Redaktion. „Für den Bau der Tiefgarage wurde eine Grube gegraben und Bodenplatten gelegt, dadurch ist ein Teil der Böschung bis an die Straße abgerutscht. Teile des Bürgersteigs sind bereits in die Baugrube gerutscht.“ Glücklicherweise sei dies am Mittwochabend und nicht in der Nacht passiert. „So konnte der Löschzug Gohr direkt alarmiert werden. Die Straße wird auch von Lkws und Schulbussen befahren, wäre der Einbruch mitten in der Nacht passiert, hätte es vielleicht niemand bemerkt und die Straße wäre nicht abgesperrt gewesen.“ Auch das Gewicht eines Busses oder eines Lkws „hätte es eventuell zum einbrechen bringen können und dann hätte es schlimmer ausgehen können.“