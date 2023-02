Feuerwehr in Dormagen Musikzug setzt Generationswechsel fort

„Auch für uns als Verein war Corona eine Herausforderung, die wir jedoch gemeinsam sehr gut gemeistert haben. Wir stellen uns jetzt gestärkt für die Zukunft auf“, so Brans. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man über eine so große Anzahl junger und etablierter Mitglieder verfügt, die ehrenamtlich bereit und in der Lage sind, sich mit vielen Ideen und großem Engagement den anstehenden Aufgaben zu stellen.“