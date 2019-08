Feuerwehr in Dormagen : Mit 40 Kilogramm im Kampf gegen die Flammen

Feuerwehr in Dormagen

Dormagen Unter zum Teil schwierigsten Bedingungen müssen Feuerwehrleute im Ernstfall Leben retten und Brände bekämpfen. Mitentscheidend ist dabei eine perfekte Ausrüstung. Eine solche trägt der Dormagener Stefan Boßems, der vor kurzem Brandmeister geworden ist.

Die Atemluftflasche wiegt schwer auf dem Rücken. Unter der Schutzkleidung bilden sich die ersten Schweißtropfen. Es ist heiß in der Wohnung auf der dritten Etage. Feuerwehrmann Kai Boßems (24) und seine Kollegen sind zu einem Küchenbrand gerufen worden. Der Raum ist voller Rauch. Unter den Schutzmasken ist das angestrengte Atmen der Einsatzkräfte zu hören.

„Bei einem Küchenbrand ist das Löschen an sich recht schnell erledigt“, sagt Boßems. Der junge Mann hat gerade seine Ausbildung zum Brandmeister erfolgreich abschlossen. Aber egal, ob Küchen- oder Lagerhallenbrand: Im Einsatz tragen die Feuerwehrleute Ausrüstung und Schutzkleidung, die insgesamt rund 40 Kilogramm wiegt. Allein die Schutzkleidung wiegt mehr als zehn Kilogramm. Sie besteht aus Helm, Schutzmantel und Schutzhose, Stiefeln und Handschuhen. Je nach Einsatzszenario kommt weiteres Equipment hinzu. Bei einem Zimmerbrand gehören zum Beispiel Funkgerät, Handlampe, Atemschutzausrüstung, Rettungsmesser, Feuerwehraxt und Wärmebildkamera dazu. Das Schlauchpaket, das die Retter tragen, wiegt alleine rund acht Kilogramm.

Ehrenamtler 291 Mitglieder der „Freiwilligen“ in acht Löschzügen: Straberg, Stürzelberg, Zons, Nievenheim, Delhoven, Hackenbroich, Gohr, Rheinfeld

Hauptamtliche Rund 80 Mitglieder in der Berufsfeuerwehr

Gerade bei diesen sommerlichen Temperaturen fordert dieses Gewicht den Feuerwehrleuten Höchstleistungen ab. „Wenn es in normaler Kleidung schon warm ist, ist es im Schutzanzug besonders warm – Das ist Wärme XXL“, sagt Boßems mit einem Lächeln und fügt jedoch ernster hinzu: „Im Einsatz sind wir es gewohnt, bei sehr hohen Temperaturen zu arbeiten. Jeder Feuerwehrmann muss aber dafür sorgen, dass sein Flüssigkeitshaushalt nicht aus dem Gleichgewicht kommt. Deshalb trinken wir – wenn möglich – auf der Fahrt zum Einsatz bis zu einem halben Liter Wasser.“

Um im Einsatz Höchstleistung bringen zu können, trainieren die Feuerwehrfrauen und -männer täglich. Einsatzübungen, aber auch Sport gehören dazu. „Rund anderthalb Stunden Kraft- und Ausdauertraining sowie Physiotherapie stehen auf dem Programm“, erklärt Hauptbrandmeister und Nachwuchs-Koordinator Stefan Kemper. Zudem wird auch bei den ehrenamtlichen Einheiten einmal in der Woche ein Einsatz simuliert. In diesen Einsatzübungen werden alle möglichen Szenarien durchgespielt: vom Zimmerbrand über die Rettung von eingeklemmten Personen etwa bei Verkehrsunfällen bis hin zu Gefahrstoffaustritt. Auch werden regelmäßig spezielle Einsätze wie Tier-, Höhen- oder Tiefenrettung trainiert.

„Die Übungen dienen neben der Wiederholung von wichtigen Abläufen auch dazu, dass unsere Feuerwehrleute ein Gefühl für ihre Schutzkleidung und die Geräte bekommen“, erläutert Kemper. „Wer sich während der Einsatzübung in eine bestimmte Situation schon mal hineingedacht hat, weiß im Einsatz schneller, was zu tun ist. Wir wollen keine Superhelden, sondern Profis, die einen kühlen Kopf bewahren und in Extremsituationen die richtigen Entscheidungen treffen.“