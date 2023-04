„Tag der Feuerwehr“ in Dormagen Große Präsentation an der Hauptwache geplant

Großen Wert wird bei den Ehrenamtlichen der Feuerwehr auf die Jugendarbeit gelegt. In jedem Löschzug gibt es eine Jugendgruppe, in der Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren an die Tätigkeiten der Feuerwehr herangeführt werden. Insgesamt engagieren sich rund 100 Jugendliche in den Jugendfeuerwehren. Für die Jüngsten im Alter von sechs bis neun Jahren hat die Feuerwehr Dormagen eine Kinderfeuerwehr. In den Übungsdiensten werden altersgerecht Grundtätigkeiten der Feuerwehr vermittelt. „Bei der Kinderfeuerwehr stehen Spiel und Spaß im Vordergrund. Betreuer leisten gemeinsam mit Kräften aus den Löschzügen einen wichtigen Beitrag“, betont der Koordinator der Freiwilligen Feuerwehr, Stefan Kemper.