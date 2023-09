Feuerwehr in Stürzelberg Frühjahr 2025 ist das Gerätehaus fertig

( Finanzkrise hin, Haushaltsloch her – es gibt Projekte, die stehen außerhalb jeder Diskussion, unabhängig davon, ob der Bürgermeister im Rathaus jeden Stein umdrehen will. Zu solchen Vorhaben gehört die Feuerwehr, wenn sie ein neues Einsatzfahrzeug benötigt oder eine neue Unterkunft. So wie jetzt in Stürzelberg: Schon seit etlichen Jahren warten die Stürzelberger und die dort eingesetzten Feuerwehrleute darauf, dass ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut wird. Ihre Geduld wurde ordentlich auf die Probe gestellt, aber jetzt scheint Licht am Ende des Tunnels, es gibt sogar einen Termin für eine Fertigstellung: Ende März soll das Gebäude in Betrieb genommen werden. Das ist rund drei Monate später als noch vor einem Jahr angenommen.