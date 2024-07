Feuer in Dormagen Feuerwehreinsatz bis in die frühen Morgenstunden

Auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern gerieten aus bisher ungeklärter Ursache diverse Strohballen in Brand. Der Feuerschein und die starke Rauchentwicklung waren weithin sichtbar. Die Feuerwehr zog in einem mehrstündigen Einsatz das gepresste Stroh auseinander und löschte die Flammen sowie die restlichen Glutnester ab. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden.