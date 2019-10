Feuerwehr-Ehrungsabend : Verdiente Dormagener Feuerwehrkräfte ausgezeichnet

Dormagen Viel Applaus erhielten die 28 Feuerwehrleute, die im Straberger Hubertussaal ausgezeichnet wurden, und neun Beförderte.

200 geladene Gäste zollten mit ihren Beifall den Kameraden ihren Respekt für die langjährige und verdiente Arbeit in den Löschzügen. Auch bereits aus dem aktiven Dienst ausgeschiedene Feuerwehrkräfte wurden geehrt. Ihnen versicherte der stellvertretende Feuerwehr-Chef Gerd Gleich: „Vielen Dank für Eure Arbeit, Ihr bleibt auch nach dem Ausscheiden immer unsere Kameraden und seid weiterhin gern gesehen bei uns.“

Feuerwehr-Chef Bernd Eckhardt, der in seiner Rede die Bedeutung der Arbeit der ehren- und hauptamtlichen Kräfte hervorhob („Wir sind ein Team und ergänzen uns – für die Sicherheit in Dormagen“), und Bürgermeister Erik Lierenfeld, der sich herzlich für den Einsatz aller Feuerwehrkräfte bedankte, überreichten die Jubilarehrungen des Landes für 25 Jahre Einsatz an: Stefan Fuhs (Löschzug Gohr), Andre Schimmeyer (Löschzug Stürzelberg), Daniel Dudek (Löschzug Mitte), Markus Berger (Löschzug Delhoven) und Norbert Buchkremer (Löschzug Straberg / Hauptamt).