Sicherheit in Dormagen : Wache freut sich über neue Rettungswagen

Sicherheit in Dormagen

Dormagen Die Feuerwehr der Stadt Dormagen freut sich über zwei nagelneue und hochmoderne Rettungswagen, die die Arbeitsqualität deutlich verbessern.

Bürgermeister Erik Lierenfeld übergab die neuen Rettungswagen am Donnerstag, 11. März, an den Leiter der Feuerwehr Dormagen, Bernd Eckhardt sowie den Leiter des Rettungsdienstes, Achim Mittnacht, und ließ sich die Vorzüge und Neuheiten der Fahrzeuge gleich vor Ort zeigen. Die neuen Einsatzfahrzeuge verfügen neben der Standardbeladung eines Rettungswagens wie EKG- und Beatmungsgerät auch über elektrohydraulische Fahrtragen. Diese werden vollelektrisch hoch- und runtergefahren und können deutlich leichter in den Rettungswagen geschoben werden. Außerdem dienen die Tragen dem Patientenkomfort und führen zu einer Belastungsreduktion bei den Sanitätern und Feuerwehrleuten. Ein weiterer Vorteil: Verletzungen der Schulter- und Kniegelenke sowie eine Belastung der Wirbelsäule können dadurch verringert werden. „Die neue Technik verbessert zum einen die Versorgung des Patienten. Zum anderen erleichtert sie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit ungemein, da das Heben des Patienten oftmals ein kraftraubender Vorgang ist“, erklärt Erik Lierenfeld